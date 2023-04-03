清明連假5天，墾丁舉辦2023台灣祭活動，吸引大批遊客湧入，就有民眾分享在墾丁大街看見雞排售價超越「天使雞排」的100元，認為南台灣消費實力驚人，也引起網友們討論，開酸有錢人才去墾丁。

一名網友在PTT八卦板發文表示，在墾丁大街看到一片雞排叫價120元，直呼台北的連鎖店還在100落伍了，「直接漲到120讓大家看見南台灣的消費實力，尊絕不凡一片120！台灣人真的很有錢」。

貼文引起眾人熱議，「放假才賺你這麼一次120，平日只能吃土」、「昨天還有人PO墾丁脆皮豬肉300元」、「雞排120還好吧！5年前墾丁光滷味就500了」、「坑丁不意外，繼續怪陸客不來」、「在墾丁當然是吃小7啊」。

也有網友大開嘲諷，「財富自由的人才去墾丁」、「有錢人才去墾丁，我沒錢只能去日本」、「窮人才會對國旅抱怨連連」、「才賣120丟墾丁的臉，去學學滷味攤怎麼賣的」、「沒賣500太客氣了」。