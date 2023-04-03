多名本政府相關人士透露，為有助於改善日本的安全保障環境，日本政府將新設無償資金合作機制，向擁有民主與法治等共同價值觀的「志同道合國家」的軍隊提供軍用器材，支持其提高軍事能力。這項提供軍事援助機制的目的顯然是針對中國，預計在4月國家安全保障會議（NSC）上做最後決定，並擬就夏季前後向菲律賓軍隊提供沿海監視器材達成一致進行協調。

《共同社》報導說，考慮到在東海和南海加強軍事活動的中國，此舉意在直接支援東南亞等發展中國家的軍隊，以提升遏制力。不過許多國家與中國關係深厚，日方的舉措能否獲得預期效果還是未知數。

這項新制度名為「政府安全保障能力強化支援」（OSA），日本政府於去年12月在內閣會議上敲定的國家安全保障戰略中，寫進了新設與友軍的合作機制，上述舉措是落實該內容。這項制度不同於僅限非軍事領域的政府開發援助（ODA）的機制，預計在4月國家安全保障會議上做最後決定。

報導說，合作對象限定為不直接參與國際紛爭的領域，例如（1）提高警戒監視領海及領空、反恐和海盜對策等確保安全的能力，（2）出於應對災害及搜救等人道主義目的，（3）強化聯合國維和行動（PKO）的能力。

提供的器材限定為規定防衛裝備品出口規則的「防衛裝備轉移三原則」範圍內，還允許完善與軍事活動有關的基礎設施。

報導表示，向菲律賓提供監視器材將從外務省在2023年度預算中列入的20億日元（約合台幣4.6億元）中撥款，預計將提供可提升把握海洋狀況能力的雷達。設想2023年度內還向菲律賓以外的印太地區數個國家提供通信裝置等。