明天就是兒童節，但近期諾羅病毒爆發，許多病童只能在醫院裡面度過。耕莘醫院社服室特別安排同仁穿著「小小兵」人偶裝，到病房及醫院大廳，安撫患者及家屬，讓冷冰冰的醫院，帶來溫暖與歡笑。
耕莘醫院院長林恒毅表示，耕莘醫院為新北市唯一一家通過「青少年親善照護機構」的醫療院所，特別強調青少年患者的身、心、靈照護，除了定期安排青少年衛教活動外，另也加強青少年輔導的身心門診。耕莘醫院希望用溫馨的方式，打破外界對於醫院冰冷的印象，更期盼病患能夠早日康復。
明天就是兒童節，但近期諾羅病毒爆發，許多病童只能在醫院裡面度過。耕莘醫院社服室特別安排同仁穿著「小小兵」人偶裝，到病房及醫院大廳，安撫患者及家屬，讓冷冰冰的醫院，帶來溫暖與歡笑。
耕莘醫院院長林恒毅表示，耕莘醫院為新北市唯一一家通過「青少年親善照護機構」的醫療院所，特別強調青少年患者的身、心、靈照護，除了定期安排青少年衛教活動外，另也加強青少年輔導的身心門診。耕莘醫院希望用溫馨的方式，打破外界對於醫院冰冷的印象，更期盼病患能夠早日康復。
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