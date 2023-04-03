警方逮捕涉嫌押人4名嫌犯。（警方提供）

新北市新店警分局今（3）日下午獲報，新店區新和街有多名男子強押1名男子上車，警方立即擴大調閱監視器追查，1小時後順利在新莊區攔截到該輛自小客車，救出被押的22歲王姓男子，逮捕車上4名嫌犯。偵訊時，王男卻聲稱因上周剛退伍，友人為給他驚喜才假裝押人。對此警方持懷疑態度，目前仍在深入了解，將朝妨害自由方向偵辦。

據了解，今天下午2時40分許王男在新店新和街遭25歲許姓、20歲石姓、27歲雲姓及另名25歲許姓男子強押上車，車輛隨即往新莊方向逃竄。新店分局獲報，立即通報各分局攔截圍捕，下午3時許新莊分局中港派出所與新店分局偵查隊順利在新莊中環路二段、莊田路口攔截到該輛自小客車，隨後由新店分局將一干人等帶回偵辦。

偵訊時，王男聲稱因他上周剛退伍，友人為了給他驚喜，所以假裝要押他上車。但警方調閱監視器後，發現許等4嫌有壓制王男的動作，且王男也有明確反抗，懷疑被害人恐有難言之隱，目前仍朝妨害自由方向深入調查。

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