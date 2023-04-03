南投一名松姓男子在日月潭觀光區，見2名西班牙籍、義大利籍女交換生騎腳踏車環潭遊玩，竟起色心尾隨2女伺機「露鳥」，還對其中一人「襲臀」性騷擾，嚇到女學生報警處理；法官依犯公然猥褻罪，判處松男拘役30日；又依犯性騷擾防治法第二十五條第一項之性騷擾罪，判處有期徒刑3月，均得易科罰金。

據判決書指出，松男於去年2月4日上午，在日月潭國家風景區，見2名來臺交換的西班牙籍、義大利籍女學生騎乘腳踏車環潭遊玩，松男竟騎機車尾隨2人，於同日上午9時15分許，將自己的生殖器掏出「露鳥」給女學生看，事後又尾隨2女至停車場，趁機觸摸西班牙籍女學生之臀部，隨後騎車逃離現場，嚇到女學生報警處理。

曾男到案後否認犯行，辯稱：那裏就一條路，自己是去附近的店家問店家需不需要瓦斯，「我都沒有對她們做什麼」。

法官勘驗女學生所拍之照片確認為松男背影，認為2人與松男素不相識，僅是來台讀書，恰至日月潭旅遊，並無蓄意誣陷松男之動機與必要，亦無特地拍攝素不相識松男照片之可能，因此採信女學生證詞。

法官審酌松男為滿足個人性慾，公然裸露生殖器，使2女及往來之路人心生厭惡感，影響社會善良風氣；又對素不相識之女學生為性騷擾行為，侵害女學生身體自主權，並對其身心造成影響，且破壞外國人對於我國治安之信賴，所為實不可取。

法官考量松男犯案之動機、手段、對2女所生危害程度、犯後始終未坦承犯行，及未與被害人達成和解或賠償損害，依犯公然猥褻罪，判處松男拘役30日；又依犯性騷擾防治法第二十五條第一項之性騷擾罪，判處有期徒刑3月，均得易科罰金。

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