基隆市政府推出「好停車」專案，透過跨局處的合作，讓清明連假第三天仍能確保市區交通順暢。（張志康攝）

基隆市政府推出「好停車」專案，透過跨局處的合作，讓清明連假第三天仍能確保市區交通順暢。（張志康攝）

基隆市政府推出「好停車」專案，透過跨局處的合作，讓清明連假第三天仍能確保市區交通順暢。（張志康攝）

基隆市政府推出「好停車」專案，透過跨局處的合作，讓清明連假第三天仍能確保市區交通順暢。（張志康攝）

有鑒於今年二二八連假期間，基隆市區出現大塞車。基隆市政府在這次的清明連假期間推出「好停車」專案，雖說2日下午基隆市區出現大塞車，但經過重新調整，3日基隆市區的交通明顯獲得改善，幾條市區重要道路都持續保持順暢通行。

基隆市交通處表示，經過2日下午基隆市區出現大塞車，交通處與基隆市警方進行更進一步的紓導措施。交通處分析，基隆市區的車流分別來自於大台北地區北上，以及東北角金九地區北上兩方面。

因此交通處除透過CMS系統從台北端及高速公路上，先行預告基隆市的交通紓運措施外，也在新北與台北交界的海科館，進行交通引流，將一部分往台北市的車流經台62萬瑞快速道路引往中山高速公路。

由交通處的統計可以發現，透過CMS系統的引導，湧進基隆市區的車流量明顯減少，相較2日下午動輒湧進平日1.4倍到2.7倍車流，3日下午進入基隆市區的車流最高僅有平日的2.3倍。

再加上警方3日下午明顯派出較2日更多的警力，在市區的各重要路段進行紓運，並禁止部分不守規矩的駕駛人占用車道插隊，3日雖然從中午開始，就能感受到車流量增加，但市區的交通狀況都維持順暢。

另外，從下午3時左右，基隆市區的幾個大型停車場，包括東岸、信二、信小、博愛等都出現滿車位。但在警方與交通處協力下，逐漸將外地民眾引導到市區週邊的成功、西三、六合等停車場，也成功確保了市區重要交通幹道的順暢。

基隆市交通處表示，透過3日的交通紓運措施，未來就可以形成運作機制，再經過細化調整，未來遇到連續假期，基隆市就可以有效避免市區大塞車的「命運」了。