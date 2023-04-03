英國馬歇爾航太公司(Marshall Aerospace)推出一種輕量化模組式雷達ARC-Radar，能夠安裝在C-130J這樣的通用運輸機上，能能搖身一變成為區域指揮機，執行情報、監視和偵察任務(ISR)。

警報5(Alert5)報導， 雖然多數的預警機與指揮機都是由民用飛機改裝的，比如E-3哨兵機與E-8聯合星都是波音707客機為機體，而E-7楔尾鷹是用波音737。不過改裝工程相當複雜，飛機的電力系統要全新設計，因應雷達與電子設備龐大的耗電量。但是馬歇爾ARC-Radar卻不需要永久飛機改裝，僅使用現成的飛機電源插座即可。這顯示該系統相當輕量，也有獨立的電機與變電系統。

Marshall ARC Radar - Adaptable Role-fit Capability Surveillance Radar

該雷達系統包括2扇李奧納多「魚鷹30型」(Leonardo Osprey 30)有主動相控陣雷達 (AESA)，以及為保護雷達的2套傘兵門，超薄型雷達天線罩、機電系統，以及任務管理控制台。

產品事業負責人雅庫波斯基(Ben Jakubowski)表示，全系統拆裝非常方便，只需4小時就能完成加裝，因飛機完全可以有多用途，平時擔任運輸機，必要時再擔任指揮機。

馬歇爾公司找了一架C-130J運輸機就行測試，除了地面試驗外，也在最近執行了一次驗證飛行，目的是測試雷達的能力。在這次飛行中，雷達製作商李奧納多公司的代表啟用所有雷達的模式，並且陸地和海上的目標、不同大小的靜態、移動目標，進行了徹底驗證。。

系統測試主管哈格里夫斯(Stan Hargreaves)說：「其性能與我迄今為止，測試過的任何類似系統都一樣好，馬歇爾團隊應該為他們開發的創新產品感到自豪。」