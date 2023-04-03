學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育工作會議3日在北京召開。大陸中共中央總書記習近平出席會議並發表重要講話。他強調要以這次主題教育為契機，加強黨的創新理論武裝，不斷提高全黨馬克思主義水準，不斷提高黨的執政能力和領導水準，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。

習近平指出，以縣處級以上領導幹部為重點在全黨深入開展學習貫徹新時代中國特色社會主義思想主題教育，是貫徹落實黨的二十大精神的重大舉措，對於統一全黨思想、解決黨內存在的突出問題、始終保持黨同人民群眾血肉聯繫、推動黨和國家事業發展，具有重要意義。

根據央視引述習近平說，這次主題教育要牢牢把握「學思想、強黨性、重實踐、建新功」的總要求，全面學習領會新時代中國特色社會主義思想，全面系統掌握這一思想的基本觀點、科學體系，把握好這一思想的世界觀、方法論，堅持好、運用好貫穿其中的立場觀點方法，不斷增進對黨的創新理論的政治認同、思想認同、理論認同、情感認同，真正把馬克思主義看家本領學到手，自覺用新時代中國特色社會主義思想指導各項工作

習近平強調，這次主題教育不劃階段、不分環節，要把理論學習、調查研究、推動發展、檢視整改貫通起來，有機融合、一體推進。而中央派出指導組，對主題教育開展情況進行督促指導。省區市黨委和行業系統主管部門黨組（黨委）派出巡迴指導組，加強對所屬地區、部門和單位的督促指導。