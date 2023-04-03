Jennie為CHANEL 22拍攝全新形象影片。（CHANEL提供）

香奈兒全新形象影片曝光，CHANEL X Jennie魅力直衝天際。（CHANEL提供）

Jennie魅力一出手，就足以讓粉絲尖叫。昨日法國精品品牌香奈兒（CHANEL）上傳春夏熱門包款CHANEL 22與Jennie的合作影片，流量瞬間暴增就足以見証雙方的合作有多驚人。影片由雙人攝影師Inez ＆ Vinoodh拍攝，並以充滿強烈趣味與蒙太奇的影片拼貼手法塑造Jennie與另一個自己。影片由雞啼開始，Jennie開始思索自己人格中與之相存的那一位，如同她口白所說：「那個人可能很可愛，或有點野蠻，但個性應該很有趣。」畫面一轉，我們看到了另一個Jennie扮相現身，如同包款22給人的涵義，正反都是自己。如何表現自己成為現下最重要的事。

Jennie為CHANEL 22拍攝全新形象影片。（CHANEL提供）

Jennie為CHANEL 22拍攝全新形象影片。（CHANEL提供）

為了呈現Jennie獨特的人格設定，Inez ＆ Vinoodh特地飛到韓國取景拍攝，Jennie在傳統韓屋內，以不同的姿態和情緒面對鏡頭，但都感受的到現下流行世代的自由與熱情，如同今年發表的CHANEL 22包款一般，充滿亮麗色彩，但又結合了香奈兒經典的菱格紋皮革－如雙面Jennie，充滿著差異性，但又十足討人歡心。