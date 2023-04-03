女星侯佩岑以高學歷和知性氣質著稱，她從美國留學歸來後在電視圈擔任記者，憑藉甜美外型和流利口條很快當上主播，有「台灣第一美女主播」的美稱，她2004年淡出主播台轉往演藝圈發展，受到許多粉絲喜愛；近日她在社群平台宣布有了「新身份」，讓不少人送上祝福。

侯佩岑今（3）日在社群平台開心發文：「終於～ 等了好久第一本由我自己創作的童書，終於要開始預購了！」她透露二十多歲時就有這個奇幻故事的雛形，直到她當了媽媽才決定用童書的方式呈現，侯佩岑直言：「主要是因為我現在最常跟孩子一起做的事，就是共同閱讀，而我總是能在孩子讀的故事裡找到許多感動，所以也希望藉由米米與白雪的故事，帶給大人和小孩一些溫暖和療癒，讓我們一起學習看見，學習聆聽，學習愛」。

侯佩岑也提到：「書中有我自己中英文沉浸式閱讀的QR Code，掃描後可以循環播放，讓我為你朗讀喔」，她透露這本書籌備了2年時間，她和孩子們都很興奮，《看見你，聽見我，遇見愛》將在4月4日開始販售。

許多藍勾勾好友紛紛留言，吳珊儒誇「替孩子寫的作品是最最最浪漫的作品，祝大賣～」，林心如和林熙蕾也表達支持，不少網友誇「才女佩岑好棒」、「一定要支持的」、「哇嗚～～太厲害了」、「剛下完單忍不住還要來激動一下！！姊姊你也太優秀了！！愛妳愛妳愛妳」。