年終獎金是不少人辛苦工作一整年的目標，通常各公司也會在過年前發放年終讓員工好過年。不過一位女子分享，年假過去3個月後，她才在近日收到「四位數」年終獎金，幸好她已經從該公司離職，貼文一出引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，她一直等到4月才拿到年終獎金，雖然她現在已經逃離該公司，不過還是得一直等到4月底，才能領到3月份的薪水；仔細一看可以發現，原PO的年終獎金只有四位數的1725元。

對此，許多網友紛紛回應，「1725元拿來羞辱誰啊」、「這是年終？」、「沒有少幾個蛋嗎？」、「買雙鞋都不夠」、「1725元，這種我都叫他留著給兒子看醫生」、「年終只有1天，4月底領3月薪水，短短兩句話剛好兩個離職的理由」、「現在缺蛋缺成這樣喔，連個0都不給了」。

另外還有不少過來人分享類似狀況，「再怎麼樣都好過我的年終，拿到一盒過期的膠原蛋白粉」、「我領過1千的年終，直接在老闆免前撕掉，真爽」、「沒事啦，我之前年終3千，已經是前前前個工作了哈哈哈，趕快收一收離職了～現在年終1.5個月」。