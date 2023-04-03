前總統馬英九率團訪問大陸，今天下午參訪重慶市規畫展覽館。（藍孝威攝）

前總統馬英九率團訪問大陸，今天下午參訪重慶市規畫展覽館。（藍孝威攝）

前總統馬英九率團訪問大陸，今天下午參訪重慶市規畫展覽館。（藍孝威攝）

參訪重慶中國三峽博物館！廣場聚滿民眾歡呼「小馬哥我愛你！」 馬英九熱情揮手致意 @ChinaTimes

前總統馬英九率團訪問大陸，今天上午從湖南長沙飛抵重慶，下午參訪重慶市規畫展覽館和中國三峽博物館。在參觀三峽博物館時，場外群集了約六、七百名重慶民眾，現場高喊「馬先生好！」「馬先生歡迎來陪都重慶！」更多粉絲直接大喊「小馬哥我愛你！」有如大型追星現場。

馬英九今天下午3時半至重慶三峽博物館參觀。當參訪結束時，在重慶市人民大禮堂和博物館中間的大廣場，群集了約六、七百位重慶民眾，這些馬迷高喊「馬先生好！」、「馬先生歡迎來陪都重慶！」的聲音此起彼落，更多的粉絲是直接喊「小馬哥我愛你！」、「小馬哥要常常回來！」、「重慶人歡迎小馬哥」。

馬英九也在廣場上的看台上向民眾揮舞雙臂，「重慶的朋友你們好！」「台北也歡迎你！歡迎你們到台灣來！」並向大家不斷揮手致意，再次讓人見識到馬英九在大陸的高人氣。

在三峽博物館內參觀時，馬英九由於太專注，想仔細看文物，頭不小心撞到了展櫃玻璃，「砰」的一聲嚇了大家一跳，還好沒有大礙。

此外，馬英九下午2點20分抵達重慶市規畫展覽館。馬英九對於重慶計畫發展的優勢產業、如何對外聯通輸出貨品，展現高度興趣，頻頻詢問導覽員。