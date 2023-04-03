前總統馬英九赴陸祭祖，在28日參訪南京中山陵致詞時，說了「中華民國到今天已經112年」，又在與江蘇省委書記信長星會面時提到「台灣總統」，引發各界熱議。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉3日就表示，「馬英九的這句話可以成為射賴清德的一支箭，這對民進黨是有攻擊性的」，引發討論。

吳子嘉2日在中天節目《新聞千里馬》中表示，「今年的2024選戰在兩岸方面的衝突點，如果在談主權定位的話，國民黨、民進黨都會叫做中華民國，不過民進黨會加一個台灣」，吳子嘉也提到，「但馬英九這次其實做了一個很狠的動作，他說他是台灣總統，如果我是國民黨文宣部主任，我會把『台灣總統』這4個字在網路上大肆宣傳，在中國大陸講台灣總統，這個滲透力會擴散」。

吳子嘉更強調，國民黨在選舉的時候就把馬英九這段剪出一個片子，同時更舉例，「如果我是國民黨的候選人，就跟賴清德講，請你在鏡頭面前告訴大家『我是台灣總統』」，吳子嘉最後更強調，「一但這個話由賴清德的嘴巴講出來，那就是等同台獨，這個攻防之間的用法不一樣，馬英九的這句話可以成為射賴清德的一支箭，這對民進黨是有攻擊性的」。