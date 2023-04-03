中國民營火箭公司天兵科技研發的天龍2號遙1運載火箭2日首飛成功，這是中國商業航太工業首款成功入軌的液體運載火箭，開闢大陸從固體向液體運載火箭跨越的新時代，技術號稱直追美國SpaceX獵鷹9號重型火箭，未來該公司還將打造可搭載百人、並在全球任意地點往返的太空飛機。

《快科技》報導說，天龍2號作為一款中型運載火箭，在滿足低成本、高可靠的小衛星及星座發射需求上具備突出優勢，目前大陸發射量最大的也是該運力檔的火箭，如CZ-2、CZ-4等火箭。

天龍2號火箭採用「三平一垂」測發模式，車載機動發射，槽車自動化加註，自帶導流發射裝置，可在簡易水泥場坪上實施液體火箭發射，為大規模發射提供了一種創新模式。

作為全球首次採用煤基航天煤油作為燃料飛行的液體運載火箭，天龍2號的成功飛行為，煤基航天煤油後續交付長征5號、長征7號等新一代運載火箭的飛行使用，以降低發射成本並實現重複使用。

天龍2號運載火箭首飛成功，一舉開創了國際和大陸航太7項新紀錄，包括：1.全球私營航天首家液體運載火箭首次成功入軌飛行；2.全球首款應用煤基航天煤油飛行的運載火箭；3.中國首款不依託發射工位的液體運載火箭；4.中國首款採用3D打印高壓補燃發動機的運載火箭；5.中國首款採用3機並聯發動機技術的運載火箭；6.中國首款採用全鋁合金表面張力貯箱姿軌控系統的運載火箭；7.中國首款實現箭體結構重複使用的運載火箭。

在天龍2號火箭之後，天兵科技還會研發更多的火箭及航天器，TL-3H天龍3號火箭預計是一款重型火箭，可重複使用，推力可達2310噸，近地軌道運力可達68噸，其使用技術將直追SpaceX的獵鷹9號重型火箭。

報導說，未來還會有TL-3M太空飛機，航程可達1.4萬公里，其目標是載員100人實現全球任意地點往返，實現人類快速洲際飛行的夢想。