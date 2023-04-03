南韓演藝圈近期爆出有6人男團隊內性騷擾事件，據韓媒《首爾新聞》報導，指出男團內的其中一名成員，自練習生時期開始，便長期騷擾、猥褻同團的隊友，而該案件現已進入審理程序，經紀公司對此也發聲了。

據韓媒《首爾新聞》獨家報導，上月29日於法院的審判中，前偶像成員A某自2017年至2021年間，對同團隊友至少有3次以上的「不當身體接觸」，據了解，目前A某承認大部分指控並有顯露出反省的態度，然而卻對部分指控稱「因為酒醉」而沒有印象。

對此，同團隊友於 2021 年向警察局報案，而檢察官則以以強制騷擾與類似強姦罪起訴，而A某事發後，因個人原因退隊。另外，經紀公司的內部人士則表示：「正在查核事實中，稍後會發表正式聲明。」

而該則消息傳出後，在韓網論壇《THEQOO》上引發網友熱議，不少人認為雖然加害者的行為相當可惡。然而，若是曝光他的身分，則會對受害者造成二次傷害，紛紛留言：「不要說出真名會比較好吧」、「看經紀公司說要表態，好像一切都會公諸於眾，希望受害者可以挺過這次難關」、「希望依法追究，並不暴露受害者身分。」

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