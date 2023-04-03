阿妹一席深V開至肚臍下方的黑色垂墜長禮服造型非常性感。（聲動娛樂提供）

阿妹一席深V開至肚臍下方的黑色垂墜長禮服造型非常性感。（聲動娛樂提供）

張惠妹「aMEI ASMR世界巡迴演唱會」短暫休息1天，3日第3場繼續嗨翻高雄巨蛋1.2萬名觀眾；唱完〈偏執面〉後，阿妹對滿場歌迷說：「昨天我起床的時候很緊張，問說幾點要化妝，結果發現昨天休息，想說很多人買不到票，我幹嘛要休息，好像天天都可以唱...沒有啦，其實唱完滿累的，但我很有成就感，看到你們比我還要累就滿爽的。」

看到一個粉絲高舉寫著「阿妹怎麼會那麼美」的字牌，天后幽默說：「哎唷！專心聽歌啦。」也有帶嬰兒來的媽媽，阿妹開心表示：「真是個好媽媽，小時候就聽好音樂，但請他長大來聽我的演唱會好像不對。」與歌迷互動再顯好心情。

除了火力全開獻上一連串快歌，〈身後〉等抒情曲更是唱得令人動容，尤其搭配阿妹身上一席深V開至肚臍下方的黑色垂墜長禮服，視聽覺享受堪稱完美；粉絲大讚阿妹這套造型又美又辣，她的男友Sam也讚嘆「太性感了」，天后卻笑稱登台時一直忍不住想遮，難得嶄露小女人的一面。

此外，高雄場首唱新歌〈離別總是那麼突然〉，也是電影《速命道》主題曲，觀眾透過該曲宣洩情緒，但一連3首抒情歌似乎讓天后招架不住，首場唱到這段時一度情緒激動，忍不住掩面拭淚，苦喊：「救命啊，我想說我應該OK，最後沒有忍住。」特別感謝陪她一同演出的鋼琴家許郁瑛。