「台灣祭」3天累計破百萬人次湧入嗨歌，創下歷屆新高，也讓獨立音樂的精神重返半島、在墾丁大爆發。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

「台灣祭」3天累計破百萬人次湧入嗨歌，創下歷屆新高，也讓獨立音樂的精神重返半島、在墾丁大爆發。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

「台灣祭」3天累計破百萬人次湧入嗨歌，創下歷屆新高，也讓獨立音樂的精神重返半島、在墾丁大爆發。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

「台灣祭」最終日由玖壹壹壓軸劃下圓滿句點，活動3天累計破百萬人次湧入嗨歌，創下歷屆新高，也讓獨立音樂的精神重返半島、在墾丁大爆發。

屏縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭指出，恆春半島原本就是台灣獨立音樂的聖地，前幾年一度式微，甚至出走，「但離開墾丁，味道就是不對」，縣府不願音樂的種子熄滅，近年推出「台灣祭」重啟火花，雖然剛邁入第3年，但一年比一年人潮多，尤其在青年學子間網路討論更是發燙，不僅重現墾丁音樂季的盛況，並帶動新的音樂風潮興起，更勝往年，也立起「四月春天就是要來墾丁瘋音樂」的品牌印象。

鄞鳳蘭表示，其實這幾天墾丁地區的氣候有點不太穩定，白天烈陽高照，傍晚轉為時而下雨，但高溫和雨勢都擋不住年青樂迷的熱情，滿滿的人潮一起舞動搖擺，真的會令人感動。

依據電信公司的統計數據，台灣祭第1天32萬人次，第2天34萬人次，累計已66萬人次，都超乎縣府原先的預期太多，第3天在口碑發酵和連續假日加持下，人潮持續累進，3天下來突破1百萬人次。

隨著「台灣祭」結束，縣府也預告另一個大型音樂品牌「屏東三大日音樂節」緊接登場，7至9日在屏東市縣立體育館前草地開唱，將邀請徐懷鈺、盧廣仲、蕭閎仁、郭靜、蔡健雅、宇宙人、理想混蛋等重量級卡司，歡迎全台各地粉絲再衝一波，享受屏東四月音樂天。