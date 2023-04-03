屏東海生館在清明連假推出「潮海之祭」活動，將展區搖身一變成了掛滿名畫的美術館，令人眼睛為之一亮。（謝佳潾攝）

屏東海生館在清明連假推出「潮海之祭」活動，將展區搖身一變成了掛滿名畫的美術館，令人眼睛為之一亮。（謝佳潾攝）

看過抱著「海膽石鱉」的《蒙娜麗莎》嗎？屏東海生館在清明連假推出「潮海之祭」活動，但不同以往海洋意象，此次展區搖身一變成了掛滿名畫的美術館，改編達文西、維梅爾等歷史上極具代表性藝術家的作品，成功將潮間帶生物與藝術完美結合，令人眼睛為之一亮。

「鬼斧神工的大自然就像位藝術家！」屏東海生館指出，館方在清明連假以潮間帶生物為策展主角，而有感於大自然彷彿藝術家般，替潮汐之間神來一筆繪出美如畫的奇幻生態，因此決定嘗試將展區變成美術館，帶領遊客走進專屬潮間帶的畫中世界。

解說員表示，在「潮海之祭」的展區中，遊客會遇見受到刺激時就釋出化學物質彷彿正在《吶喊》的「染斑海兔」，以及看到《向日葵》的梵谷卻拿著「珠鏈單鰓海星」，除此之外，還能發現農婦不《拾穗》，竟跑來探索潮間帶，以及絕對不能錯過的《蒙娜麗莎》抱著不斷注視著你的「海膽石鱉」。

解說員笑說，展區中還藏著哪幅名畫？又出現哪些奇特生物？還有許多的驚喜等著遊客來探索。

海生館將展區變成美術館，成功吸引遊客目光，大小朋友緊盯不放、討論個不停，解說員說，潮間帶有許多奇特生物，但可能因不常接觸的關係，大家不太了解牠們的生態，如今有這個機會透過有趣的方式讓遊客近距離接觸牠們，認識牠們獨特的外觀結構、以及潮間帶多元的生存法則，非常有意義。

海生館強調，每年4至9月館方會推出限定體驗活動「夜巡海生館」，帶領遊客走出海生館成為「夜巡者」的一員，探訪精彩的海中夜生活，途中各種意外驚奇不間斷，不僅讓遊客滿足渴望冒險的探索欲，也能深度認識奇幻的潮間帶生態。