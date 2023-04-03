今年開年以來，大陸多家車企掀起瘋狂的價格戰，讓一些未參與砍價競爭的車企進退兩難。近幾年來在新能源車界快速崛起的比亞迪董事長王傳福表示，許多豪華品牌紛紛推出電動車但是銷量慘淡，「賣幾百台打7折，這個品牌怎麼做啊！」「這很丟人」。

《快科技》報導說，據網路視頻顯示，在日前比亞迪2022全年業績公佈投資者推介會上，比亞迪董事長兼總裁王傳福表示，「豪華品牌紛紛推出電動車但銷量慘淡」，「很丟人！」如果是他自己的話不會去做，「賣幾百台打7折，這個品牌怎麼做啊！」

在此之前，王傳福曾表示，「我們在10-20萬區間有定價權，希望可以平穩一點，不要搞得大家很難受，別人都沒活路。」

據悉，2022年，比亞迪銷量超186萬，在中國所有車企裡排名第一。2023年銷量保底300萬輛，目標是能夠翻倍到360萬輛。

報導說，今年前3個月，比亞迪新能源汽車產量約56.72萬輛，同比增長97.26%；銷量約55.21萬輛，同比增長92.81%。