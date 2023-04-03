棺木都變「棺鋼」！大陸四川省富順縣1處果菜市場外，有輛小貨車叫賣「不鏽鋼棺材」，這場景也被民眾拍下，並且，也瞬間吸引許多當地人上前觀看，但是，人潮也消散的快；然而，有當地殯葬業者表示「不鏽鋼棺材」其材質是「玻璃鋼」，但這種材質也容易對土壤、環境造成汙染。

綜合陸媒報導，四川省富順縣日前在1處果菜市場被民眾拍下奇特景象，有輛小貨車載著2副黑色棺材沿街叫賣「不鏽鋼棺材、不鏽鋼棺材」，也引起當地民眾圍觀，但沒多久圍觀人潮就散去，對於叫賣「不鏽鋼棺材」，大多當地民眾不感興趣，也有人擔心不鏽鋼材質的棺材會破壞生態。

有殯葬業者則說，大多民眾是使用木頭材質棺材，而這類不鏽鋼棺材，實際上是玻璃鋼材質，主要是由樹脂和其他化學填充物製作而成，不僅會對土壤破壞，也會造成環境汙染，而這種材質的棺材「耐腐蝕，排在土壤中幾十年都不會腐壞」。

有民眾在菜市場旁看見有業者在兜售棺木，其材質竟然是「不鏽鋼」。（翻攝自微博）

另外，有棺材店的老闆表示，多年前有也曾被販賣「不鏽鋼棺材」的業者兜售，但是，他敲了棺材，發出來的聲音是金屬聲音，因此而拒絕了；還有其他棺材店老闆則說，當地都是土葬習俗，使用木頭材質的棺材，而木棺也因棺材板厚薄不同，價格約在3千至6千(人民幣)不等，而類似不鏽鋼棺材一副大約2千多元(人民幣)，重量比木棺輕很多，曾有遠房親戚買過這種材質的棺材。

消息在網路上曝光後，網友紛紛留言表示「301材質還316材質，316太鹽鹼性優啊」、「用完還可以當廢棄金屬回收」、「棺木變成了棺鋼」、「肯定比實木輕且更便宜」、「汙染土地」、「不鏽鋼的，傳家寶」、「論肉身不腐壞，秦始皇都要佩服你」。