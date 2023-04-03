韓星劉亞仁(本名:嚴弘植)當年在《逆倫王朝》飾演「思悼世子」一角，成為韓國史上最年輕的青龍獎影帝，不過他在今年2月爆出染毒醜聞，國科所從他的體毛驗出異丙酚(牛奶針)、大麻、古柯鹼和K他命四種成分，瞬間從影帝淪為毒蟲，上月27日他首度接受警方長達12小時的傳喚，並在南韓媒體前方公開道歉，不過他未透露更多案情細節，便迅速結束受訪。
綜合韓媒報導，最近南韓警方收到一份報告，並在記者會表示關於劉亞仁「吸食或注射古柯鹼的嫌疑，需更進一步調查」，也對如果無法舉證他的吸毒時間點和方式很難進行處罰的說法做出駁斥：「這只是最高法院對特定案件的判例」，接著強調：「我們會盡可能證實他的犯罪嫌疑。」但未透露第二次傳喚的具體日期。
事實上，劉亞仁2月從美國洛杉磯返韓，在機場被拔了160根體毛、尿液採檢，送往國科所檢測，結果出爐後，異丙酚(牛奶針)、大麻、古柯鹼和K他命均呈現陽性反應，引發社會輿論譁然，許多代言品牌紛紛跟他切割，他跟Netflix合作的四部戲《地獄公使》、《終極對奕》、《末日愚者》、《High Five》均受到牽連，總計650億韓元(約15億新台幣)製作費恐怕付之東流。
對此，他在3月27日接受首次接受警方傳喚，除了在媒體面前四次鞠躬，也承認將吸毒行為「自我合理化」，並在IG貼出黑底道歉文：「因為不光彩的事情，讓疼惜我愛護我的很多人感到失望了，再次向大家道歉，對不起」，並表示「將誠實接受調查，並心甘情願接受所有人的責難與法律的審判，再次獻上深深的謝罪心意。」
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