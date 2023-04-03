經濟產業省打算將此目標列入日本半導體與數位產業戰略裡，該戰略將於今年年中更新。日本將半導體晶片視為強化經濟安全的戰略產品，同時向台積電在內的企業提供豐厚補助，以鼓勵他們日本建廠或擴建現有設施。

日本在全球晶片市場的市佔率從1980年代後期的50％降至如今約10％，被韓國三星電子（Samsung Electronics）等企業擊敗，後者財力資本雄厚、策略也更靈活。