經濟產業省打算將此目標列入日本半導體與數位產業戰略裡，該戰略將於今年年中更新。日本將半導體晶片視為強化經濟安全的戰略產品，同時向台積電在內的企業提供豐厚補助，以鼓勵他們日本建廠或擴建現有設施。
日本在全球晶片市場的市佔率從1980年代後期的50％降至如今約10％，被韓國三星電子（Samsung Electronics）等企業擊敗，後者財力資本雄厚、策略也更靈活。
日本經濟產業省周一（3日）表示，日本經歷全球供應鏈困境後致力於提高國內半導體產能，目標是2030年將日本製造的半導體銷售提高2倍至15兆日圓（約1,125.5億美元）。
經濟產業省打算將此目標列入日本半導體與數位產業戰略裡，該戰略將於今年年中更新。日本將半導體晶片視為強化經濟安全的戰略產品，同時向台積電在內的企業提供豐厚補助，以鼓勵他們日本建廠或擴建現有設施。
日本在全球晶片市場的市佔率從1980年代後期的50％降至如今約10％，被韓國三星電子（Samsung Electronics）等企業擊敗，後者財力資本雄厚、策略也更靈活。
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