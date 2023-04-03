兒童節前夕，詠江教育基金會體恤住院孩童5天連續假期只能在病房度過，特別安排魔術師到屏基小兒科門診、病房及早期療育中心表演。（屏基提供／謝佳潾屏東傳真）

兒童節前夕，詠江教育基金會體恤住院孩童5天連續假期只能在病房度過，特別安排魔術師到屏基小兒科門診、病房及早期療育中心表演。（屏基提供／謝佳潾屏東傳真）

清明連假期間，也逐漸進入腸病毒疫情流行期，據疾管署監測，高屏區2023年第13周因腸病毒就診有426人次，比去年同期80人次高出5倍之多，近日屏東基督教醫院也明顯感受到感染腸病毒的病童人數增加，為此呼籲家長帶小朋友出遊要勤洗手、戴口罩，做好防疫措施。

屏基小兒科主治醫師卓德松表示，近期住院病患以學齡前孩童居多，多為A型流感、上吐下瀉及腸病毒，尤其腸病毒有逐漸升溫的趨勢

他說，上個月屏基就曾發現1名不足一歲的新生兒感染少見的腸病毒D68型，沒有典型腸病毒常見的疱疹性咽峽炎或手口足症狀，反而是發燒、流鼻水、咳嗽、呼吸喘，且一度因為呼吸喘轉新生兒加護病房治療。

他強調，雖然天氣變暖、呼吸道融合病毒及新冠疫情趨緩，但呼吸道感染疾病不見減少，除了新冠肺炎病毒，A型流感、黴漿菌肺炎、腺病毒正蔓延中，小朋友會出現高燒、肌肉痠痛、倦怠外，許多患者同時也會出現噁心、嘔吐、腹瀉等腸胃道症狀。

為此，他提醒家長如果發現孩子出現嗜睡、意識不清、活動力下降、手腳無力、抽搐、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆，應盡速就醫。

兒童節前夕，詠江教育基金會體恤住院孩童5天連續假期只能在病房度過，特別安排魔術師到屏基小兒科門診、病房及早期療育中心表演，並贈送兒童節禮物袋，為病童們加油，彌補不能外出遊玩的缺憾，也減輕家長照護的壓力。