標普全球指出，日本3月au Jibun銀行製造業PMI指數終值為49.2，雖然略高於2月的47.7，但依然處於50榮枯線下，主要因素為日本新訂單已經連續第九個月呈現萎縮。

韓國也是因為出口訂單受到衝擊，導致3月製造業PMI指數從前一個月的48.5繼續下探到47.6，不僅為連九個月在50臨界點之下，並還跌至2022年9月以來最低。至於澳洲製造業景氣也轉趨惡化，PMI出現近三年首次萎縮，從2月的50.5下滑到49.1。

分析師認為，雖然疫情造成的供應鏈中斷危機已經逐漸緩解，但隨之而來對晶片需求的減緩、全球經濟前景不明以及通膨居高不下，都對亞洲許多國家帶來新的威脅。特別是日韓製造業活動已經連續數月放緩，就是最明顯的跡象。

凱投宏觀新興亞洲經濟學家譚丹（Shivaan Tandon）表示，基於全球前景預料未來幾季仍將不見起色，他預期亞洲製造業產能將持續承受壓力。

相對於東北亞製造業疲軟，東南亞與南亞的製造業則較為強勁。其中印度更是亞洲地區難見的亮點，製造業PMI從前月的55.3攀升到56.4，創下三個月來最強的擴張幅度，顯示該國經濟可能比其它亞洲國家，更能安然度過全球經濟低潮。

此外東協最大經濟體印尼3月PMI也從51.2升高到51.9，為去年9月以來最佳。泰國與菲律賓製造業活動雖然略為放緩，但仍處於擴張領域、兩國PMI各為53.1與52.5。至於越南、馬來西亞與新加坡3月工廠活動則呈現萎縮，PMI多跌破50。