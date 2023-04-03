傳奇男團Energy昨（2）日是五月天高雄演唱會的嘉賓，牛奶、坤達、Toro、書偉、阿弟5人睽違20年終於重新在舞台上合體，5人在台上唱跳勾起許多粉絲回憶，還有不少網友求他們「原地復出」。在Energy合體消息引起熱議，有人發現缺了昔日第6名成員唐振剛（小剛），39歲的他曾入圍過金鐘獎行腳節目主持人獎，目前更是影視雙棲的演員，從IG能看出他依舊陽光帥氣。

當年Energy人氣與5566、五月天都堪稱天團，但因為種種原因2009年團體解散，成員們單飛後，在不同領域上都有好的表現，許多人都沒想到，隔了那麼多年能在昨日五月天演唱會上看見他們合體；但部分資深粉絲注意到，Energy合體卻不見第6名成員小剛，紛紛好奇怎麼沒有找他一起登台，議論紛紛。

不過，從小剛的IG上發現他人目前在泰國，疑似趁拍戲空檔，到海外享受假期，還很開心能在世界各地慢跑，用自己的方式認識其他國家美麗之處；而39歲的小剛外貌神凍齡，與當年沒有太大差別，也因為運動的關係有健康的體態，整個人陽光又帥氣。

小剛在團體解散後，他一直朝戲劇方面努力，這些年來在許多影視作品都能看到他的身影，像是影集《正義的算法》、電影《角頭2：王者再起》、《角頭外傳：浪流連》等；另外小剛還曾是外景節目《世界第一等》的主持人之一，更在2015年入圍第50屆金鐘獎行腳節目主持人獎。

Energy在2002年由牛奶、坤達、Toro、書偉、阿弟5人組成，一出道就以「最殺的舞蹈男團」席捲華人樂壇，成員們個個都有高人氣；但隔年7月當時人氣最高的Toro退團單飛，2005年10月牛奶為了追求舞蹈夢想退團，2007年6月加入原本是舞蹈老師的唐振剛。但2009年Energy最終宣布解散，成員們各自在演藝圈繼續發展。