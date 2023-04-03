女星任容萱是S.H.E團員Selina的妹妹，16歲時擔任元衛覺醒《夏天的風》MV女主角而踏足演藝圈，後來參演電視劇《終極三國》正式出道，甜美清新的外型圈粉無數，她時常透過社群平台與粉絲互動，近日她現身夜市狂嗑美食，周遭遊客卻沒有認出她。

任容萱昨（2）日在Instagram限時動態更新近況，寫下「好天氣，沿著河濱一路騎腳踏車騎到這裡，夜市原來下午就開了，而且人好多呀」，照片中任容萱在饒河觀光夜市拍照打卡，周遭有很多遊客，卻沒人認出她，她也向粉絲詢問該地的必吃美食。

有粉絲熱情推薦大腸麵線，任容萱與三大碗美食自拍，直呼「老字號大腸麵線、肉羹、油飯，吃完就飽了」，還有粉絲推薦木瓜牛奶，任容萱無奈表示「木瓜牛奶到哪裡都有吧，不過我還真的被這隻可愛的狗狗吸引」，她開心與泰迪犬合照，稱是為了和狗狗合照才買木瓜牛奶，除此之外她還嘗試了炸冰淇淋，不過在饒河夜市吃了這麼多美食，似乎都沒有被路人認出來。

任容萱現身饒河夜市。（圖／任容萱Instagram）

任容萱2020年被拍到與凱渥前男模林柏澍約會，之後也一同與家中長輩聚餐，不過都未對外公開，不過去年林柏澍過生日，友人曬出的影片中兩人一同站在蛋糕前，林柏澍對任容萱告白「我有多幸運遇到她」，讓全場激動歡呼，另一段影片中兩人在親友的起鬨下親吻，粉紅泡泡感染現場所有人，甜蜜影片流出後令外界好奇小倆口動向，任容萱經紀人表示會順其自然，目前還未求婚。