台南一名劉姓男子去年深夜，偕友人前往一名女性好友小惠（化名）租屋處聊天、吃宵夜，怎料與小惠獨處之際，劉男竟開口稱「沒交往過胸部大的女朋友」，要求想看小惠的胸部，遭到拒絕後，劉男竟強掀小惠上衣，強行撫摸、親吻對方胸部，對其暴力猥褻得逞；法官依犯強制猥褻罪，判處劉男有期徒刑8月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。

據判決書指出，劉男去年3月23日晚間11時許，偕同友人前往女性友人小惠（化名）及其室友租屋處4樓房間聊天、吃宵夜。翌（24）日凌晨聚會結束後，劉男友人先行離去，小惠室友也返回2樓房間，劉男見與小惠2人獨處之際，竟先向小惠表示「我沒交往過胸部大的女朋友」，要求觀看小惠胸部，遭到拒絕後，劉男竟強掀小惠上衣，不顧對方拒絕，強行撫摸並親吻小惠胸部，對其暴力猥褻得逞，事後因小惠室友再度上樓，劉男才罷手。

小惠事後雖曾向室友傾訴，但仍因情緒深受影響而報警處理。

法官審酌劉男僅為逞一己之私慾，竟不顧友人小惠拒絕，恣意對其為強制猥褻犯行，顯見劉男法紀觀念淡薄，欠缺對女性之身體自主權及性自主決定權之尊重，危害女性人身安全及社會治安，更造成小惠精神上之衝擊及痛苦，所為實屬不該。

法官考量劉男無前科，素行尚佳，犯後坦承犯行不諱，表現悔意，並與小惠進行調解，已實際賠償對方60萬元，依犯強制猥褻罪，判處劉男有期徒刑8月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。

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