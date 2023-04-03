總統蔡英文出訪中美洲友邦，過境美國的行程受到矚目，原傳出可能在紐約的哈德遜智庫安全論壇與前國務卿蓬佩奧會面，但蓬佩奧卻未現身。前立委郭正亮3日在《大新聞大爆卦》節目指出，蔡過境紐約，連紐約州長跟市長都沒出席僑宴，低調到有點離奇，這一定是白宮嚴厲要求，可以理解有些官員是民主黨的。但連民進黨長年好友、白宮印太事務部協調官坎貝爾都沒到，可以感覺到民主黨遵守白宮的指示，做到最低調。

「而且是去了才知道！」郭正亮在節目中提到，蔡英文是下了飛機才公布，她確實要去哈德遜智庫，在飛機上都不講。結果後來蓬佩奧沒去，本來聽說有一個安全的論壇，結果也沒有，他沒有去。而且事後只給兩張照片，請問有影片嗎？沒有看到。

「哈德遜智庫是一點都不敏感嗎？怎麼連個影片都沒有？」郭正亮指出，他沒有給影片，因為如果有影片，就會有人去拍現場誰來了。所以他最後只給兩張照片，一張是頒獎照片，所以真的是低調到有點離奇，全世界沒有國家願意這樣，這一定是白宮嚴厲要求！

郭正亮表示，僑宴那天是在紐約，紐約市長也沒到，紐約州長也沒到。郭正亮更接著說，康乃狄克有些比紐約州還有錢。確實康乃狄克跟紐澤西的都沒來，但重點是在地的沒有來，是有點低調到，當然可以理解有些是民主黨的。

「可以感覺到就是，民主黨在遵守白宮的指示啦，做到最低調！」郭正亮強調，那就是變成說，不如不相見。事實上白宮的印太事務部協調官坎貝爾，那是民進黨的長年好友，連他都沒有到！這個就意味著聯邦官員都沒有。就是像追星會，到了現場，結果連經紀人都不在。

郭正亮最後更斷言「總統府新聞處理的模式，他一定會說這都是你們傳的，我又沒說要見蓬佩奧！」