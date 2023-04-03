73歲香港男星曹查理，曾客串周星馳《整蠱專家》，以一句：「淫賤不能移」的對白，走入觀眾視野，此外更拍攝多部三級片而為人所知。近年來淡出影壇的他，在社群上曬出與張智霖及袁詠儀合照，並透露一段不為人知的關係，讓網友相當驚訝。

淡出影壇多年的曹查理，近期入駐抖音，一連更新多則短片。其中，他於近日更新的影片中，寫下：「不知道我和張智霖什麼關係的看過來。」而畫面中可見，張智霖留下一段祝福的字句。此外，該則影片也曬出曹查理、張智霖及袁詠儀合照，可見照片中，三人都笑得相當燦爛，曹查理位居中間，還伸手微靠著袁詠儀的肩膀，可見幾人的感情相當不錯，而張智霖也在微博上，曬出同款影片，支持舅舅。

據了解，自香港三級片開始盛行後，曹查理想擺脫過往的「綠葉」標籤轉換戲路，因此他決定接演三級片《我為卿狂》，誰料他在該片中以精湛表現交出亮眼的成績單，不僅走入觀眾的視野，自此更受到不少三級片的戲約，從此踏上另一條演藝之路。

然而，據悉，曹查理認為自己曾拍三級片的經歷，或許會影響外甥的星路，因此甚少提及這段關係，直到近年來他淡出影壇，才於社群上曝光這段不為人知的關係。