大陸安徽省黃山市，日前有位女子要回老家掃墓，因山區的路不熟，於是找了運將來載找路，沒想到，她一上車驚見這位運將大叔頭頂上有「一坨蜜蜂」，密密麻麻的窩在車內，但這位大叔則不在意，淡定的表示，油菜花開的季節，蜜蜂都會跑進車內待整天，自己因為從小都在山裡長大，膽子較大，而這些蜜蜂也沒有攻擊性。

綜合陸媒報導，安徽省黃山市日前有有位女子回老家掃墓，因掃墓地點在山區不好找，因此，找了一位司機大叔來接送，豈料，她上車之後，驚見車內有「一坨蜜蜂」就停在大叔頭頂上方，而這位大叔邊開車邊開心分享著說，這蜜蜂沒有攻擊性，因為大叔從小都在山裡面長大，所以，膽子也比較大，而最近因為油菜花開的季節，蜜蜂都會跑進車內，一待就是一整天，有些會飛來飛去，但大部分的都會「趴在那邊」。

消息在網路上曝光後，網友紛紛留言表示「遇事不慌，先拿手機拍下再說」、「能和平共處一天，我可能一分鐘都不敢」、「這是蜂王飛進來，所以其他蜜蜂跟著進來，應該是出走的蜂王，或是一個蜂群出兩個蜂王，有一個被趕走了」、「密集恐懼症」、「起雞皮疙瘩」、「野生蜜蜂越來越少了，需要保護，這位大叔很有愛心」、「蜂王跟著一起去兜風了」。