前總統馬英九2日湖南大學和陸生交流座談，提到「我們國家分了2個部分，一個是台灣地區，一個是大陸地區，都是我們中華民國，都是中國。」對此，前立委郭正亮表示，「我有幾個朋友非常感動，終於看到一中各表在大陸完全演示，這是第一次，所以他們覺得不容易，馬英九終於做到了！」

前總統馬英九率領大久學堂學員，2日上午10點15分到湖南大學和陸生交流座談。馬英九在總結時表示，「我們國家在1997年修改了憲法，我們國家分了2個部分，一個是台灣地區，一個是大陸地區，都是我們中華民國，都是中國。」

這場座談在湖南大學超級計算中心的會議室舉行，共有28名台生和32名陸生面對面交流。在總結時，馬英九提到兩岸對「一個中國」的定義，先解釋台灣的觀點，除了《憲法》外，同時在《兩岸人民關係條例》第2條定義什麼是台灣地區、什麼是大陸地區。

馬英九表示，「台灣地區是指台、澎、金、馬，大陸地區就是台澎金馬以外我們的領土。各位懂我的意思嗎？所以不論是在台灣、不論在大陸，在《憲法》都是屬於一個中國之下，我們是台灣地區，你們是大陸地區。」

前立委郭正亮3日在《觀點—亮點交鋒》表示，只要有利於和平的都要肯定，馬英九願意冒大不諱被抹黑，頂住壓力，勇敢爭取兩岸和平，這就是一件功德大事，所以應該肯定他這次訪問大陸，這是不容易的。

前立委郭正亮。 （資料照片）

郭正亮強調，馬英九更從容、更自在，在湖南身體力行演示一中各表，講出中華民國包括大陸跟台灣，「我有幾個朋友非常感動，終於看到一中各表在大陸完全演示，這是第一次，所以他們覺得不容易，馬英九終於做到了！」