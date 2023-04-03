台中是不少台灣人移居時的首選，不過一位出身台北的女大生近日怒轟，台中捷運沒用處、公車不準時或司機亂開，行走時騎樓也都停滿車，她學會騎車後更發現，台中馬路不平、停車格少，更別說用路人素質的風評普遍差勁，「垃圾台中交通怎麼住得下去？」貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，「請問各位台中人這樣的交通你們到底怎樣住下去的？」認為台中大眾運輸不良，捷運只有一條，公車則是有不準時到點、司機亂開和揮手不停等問題，就算是行人走路，也有騎樓停滿車的問題。

原PO提到，她大二時學會騎車，原以為能夠方便許多，結果發現台中有馬路不平、機車停車格數量少等問題，道路方面有5條路通到同一個路口的狀況；原PO感嘆，就連台中用路人的素質也是風評偏差，之前曾看到有人被叭喇叭後拿球棒下車恐嚇，「問問有住台中的人，我是應該買球棒還是直接報駕訓班？」

對此，台中人群情激憤回應，「如果你這麼討厭台中可以考回台北喔」、「用字遣詞不必這麼難聽吧，不知道以為你是吃什麼長大的，才會批評人家的城市，我台中人我驕傲」；不少人則認為，其實全台灣交通狀況都差不多爛，「馬路不平不是全台都是嗎？停車格少在台北也一樣啊，只是妳都搭捷運才沒感覺，不要戰地圖說素質低，只是妳習慣台北的交通方式才會這樣」、「北中南的路都一樣爛啦，台北也沒好多少，反正台灣交通整個就是垃圾」。

但也有許多人認同台中交通確實不好，「台中交通和便捷性超糟糕，台北居住環境和天氣超糟糕，各有劣勢啦，by台中人」、「我也恨台中交通，你不孤單，然後就這樣了」、「我台中人，台中的交通真的沒有台北好，但是台北爛天氣也讓我很崩潰」。