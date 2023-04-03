前總統馬英九率團訪問大陸，3日從湖南長沙搭機飛抵重慶市，同時也會見重慶市委書記袁家軍，馬英九也表示，這次要帶台灣的年輕人參觀重慶抗戰博物館，探尋兩岸共同的記憶。對此，前大使介文汲3日就表示，「這次馬英九必須要回到重慶，重慶對中國的抗戰來講，全中國的領導中心在重慶，全世界也在看重慶」，引發討論。

介文汲3日就在中天節目《鄭亦真辣晚報》中表示，「馬英九他所到之處都蘊含深意，他事實上在讓大家了解中華民國的歷史，重慶這個城市在中國近代史裡面扮演極重要的角色，那是抗戰8年中華民國政府的陪都」，介文汲更回憶，「那時候南京淪陷以後，蔣委員長率領整個中央政府移到重慶，在重慶發揮『重慶精神』，領導全中國跟日本展開8年的生死決戰，最後贏得勝利」。

介文汲更接著說，「這次馬英九必須要回到重慶，重慶對中國的抗戰來講，全中國的領導中心在重慶，全世界也在看重慶，另外一方面，馬英九跟重慶也有很大的淵源，他的父母親在重慶上大學，是中央政治學校」，介文汲也強調，「馬英九為什麼特別要去重慶，就是因為可以看到中華民國最了不起的一頁，重慶是他這一行，最重要的訪問」，介文汲也無奈指出，「中華民國在台灣，就被民進黨這些人當作遮羞布，遮掩它的台獨，只能拿著中華民國的外衣來冒充」。