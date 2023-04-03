林青霞是名符其實的「台灣之光」。（SWkit鄧永傑攝）

林青霞獲頒名譽博士學位相當開心。（SWkit鄧永傑攝）

林青霞（左二）與其他獲得博士學位的佼佼者。（SWkit鄧永傑攝）

香港大學今舉辦博士學位頒授典禮。（SWkit鄧永傑攝）

紅遍亞洲的「金馬影后」林青霞，近年來轉型成為作家，她今獲香港大學頒發名譽博士學位，一同接受殊榮的還有今年100歲的諾貝爾物理學獎得主楊振寧等。楊振寧因事缺席頒授典禮，由親人代為領受，他事先錄製影片表示對校方的感謝，而林青霞獲頒授學位時則獲台下觀眾拍手歡呼。

林青霞獲頒授名譽社會科學博士學位，香港大學提到她自17歲進入影壇，憑出道作《窗外》一鳴驚人，早期作品幾乎是台灣愛情文藝片的代名詞，到香港發展後更成為香港電影不可或缺的人物。

她過去數10年亦獲獎無數，包括第22屆亞太影展最佳女演員、第27屆金馬獎影后等，最後以王家衛1994年的《重慶森林》及《東邪西毒》兩部經典作品淡出銀幕，《東邪西毒》則是她的第100部作品。

林青霞離開影壇後開始執筆，轉型成為作家，出品作品包括《窗裏窗外》、《雲來雲去》，《鏡前鏡後》更獲第16屆香港中文文學雙年獎評為散文組推薦獎，去年亦出品《青霞小品》。

被譽為「台灣之光」的林青霞，在致詞時表示，希望為社會灌輸正能量，她相信文字能安撫靈魂，「希望我能將這份充沛大愛的一部分透過文字傳達出去，讓這個世界變得更好。」