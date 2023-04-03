徐湘華曾在電視台擔任21年主播，豐富的新聞專業跟流利口條，深受觀眾肯定，經常在社群分享生活的她，2個多月前去百元剪髮店時，聽到民眾在背後議論：「哈，連主播也來」，讓她內心不斷上演小劇場，差點再也無法享受這項服務。

徐湘華3日在臉書表示自從不當主播後，一直維持短髮造型，直到2個半月前，心血來潮跑到住家附近的百元剪髮店，試試顧客評價很高的老闆娘手藝，當時僅花12分鐘就搞定頭髮，讓徐湘華相當滿意：「雖然耳朵下的髮尾收得並不精緻，但以100元的價格來說已經很可以的！」

不過徐湘華卻聽到民眾悄悄地說：「哈，連主播也來......」，讓她覺得相當刺耳，2個多月過去，造型跑掉後，為此很糾結是否再次上門，「該回去那間百元剪髮嗎？！那人的意思是這位主播很遜嗎？」直到前天內心冒出一個聲音，「我真的好愛快速搞定頭髮的感覺啊！」，決定再度前往理髮店，最後帶著愉悅的心情返家。

透過這次經驗，徐湘華在文末有感而發寫下：「你曾經因為別人的一句話久久不能釋懷？或太在意別人看法而強迫自己改變嗎？」，並表示粉絲們若自己的行為不會傷害別人，「勇敢做自己吧！」，最後更直呼：「有種打敗心魔的感覺，讚」