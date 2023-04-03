總統蔡英文出訪中美洲友邦，過境美國行程受到矚目，但在紐約卻未能見到美方要員。媒體人謝寒冰3日在《新聞大白話》節目指出，瓜地馬拉總統說「台灣是唯一且真正的中國」，等於戳穿了民進黨之前喊「雙重承認」外交的謊話。而蔡卻到現在還沒提過中華民國，讓人覺得很丟人。

「其實我覺得看了蠻難過的，畢竟蔡英文是我們中華民國的總統，這樣去被人家對待！」謝寒冰表示，記不記得馬英九出發之前，他們是怎麼酸的？說多低規格，講了一大堆，結果看起來，妳的規格比馬英九低多了！而且不只是比馬英九去中國大陸的規格低，連馬英九去美國，妳都比他的規格低！那到底是怎麼回事？之前不是一直跟我們宣稱台美關係史上最佳？如果以這次的規格來看，台美關係世上最爛！

謝寒冰直言「不就是這樣子嗎？很明顯，整個被人家壓著打！」看起來非常明確的就是，美國直接跟中共講說，台灣就是我小弟，我叫他幹嘛就幹嘛！我能夠展現我的影響力，我叫他低調，他就要低調，叫他什麼事不要做，他就什麼事不能做。我展現給你看了，所以你要不要跟我談？

「那請問一下，我們的國格跑到哪裡去了？」謝寒冰質疑，然後游錫堃無聊到，跟瓜地馬拉講說「我們是唯一的中國」，這還要去解釋？有什麼好解釋的？我們憲法就是這樣寫的，不然是怎樣？而且瓜地馬拉這樣一講之後，把民進黨的謊話戳穿了。還記不記得，民進黨之前講說，我們要推行「雙重承認」外交？人家沒在跟你雙重承認，我們的友邦直接告訴你，我承認的就只有一個中國，那個中國叫中華民國！

謝寒冰強調，可笑的就是，我們的友邦都講出中華民國來了，我們的總統到現在還沒提過！「妳到底是不是中華民國總統？妳到底去幹嘛的？」講得難聽一點，覺得很丟人，到哪裡都被人家打壓，這樣是對的嗎？這一趟出去到底是鞏固邦誼，還是去到處丟人？