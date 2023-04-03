一向被德國車商視為「汽車銷售天堂」的中國，在逐漸進入新能源車時代後，德國車商已感受到中國的消費者逐漸遠離德國知名的汽車品牌，轉向新興的國產新能源車，面臨電動車快速竄起的大潮流，德國與西方國家知名汽車製造商在大陸高級汽車市已迅速遭到邊緣化。

《法國國際廣播》引述德國N-TV電視台報導說，大陸的汽車市場上，燃油汽車銷量大幅下降，電動汽車銷量上揚。而滿足市場需求的主要是中國國內汽車製造商。德國寶馬、戴姆勒和大眾在蓬勃發展的電動車市場上，只佔有一個可笑的小空間。觀察家們擔心，這可能是一場戲劇性的驅趕競賽的開始。

根據總部設在上海的諮詢公司automobility發布的消息指出，電動汽車在整個中國市場上穩步增長的份額，將很快導致國內企業完全超越外國企業。2022年大陸汽車品牌將佔中國大陸私家車總銷量的47%，外國品牌顯然正在快速失去市場份額。

數據顯示，2023年將是大陸本土品牌銷量首次超過全球品牌的一年。對幾十年來一直領先市場的福特、寶馬或大眾來說，這意味着一個轉折點，並可能帶來嚴重後果。

幾十年來，中國一直是西方汽車製造商的銷售天堂。2022年中國共有約2300萬輛私家車新車註冊，相比之下，在世界第2大汽車市場美國只有1370萬輛新車註冊。然而，比迄今為止的銷售量更重要的是市場未來的潛力，就汽車密度而言，在中國仍然有很大的提升空間。在美國，每1000名居民已經擁有約820輛汽車，在歐盟，每1000名居民擁有約570輛汽車，而在中國只有約110輛。

報導說，數據顯示，中國汽車製造商在這場爭奪戰之中顯然處於更好的地位。因新冠導致的經濟剎車和取消補貼等雖然使汽車銷量大幅下降，但外國製造商受到的打擊更大。根據中國私家車協會的統計，中國汽車製造商的銷量在今年1月和2月僅下降了1%，但德國製造商的銷量縮減了21%。日本的縮減了40%，韓國的縮減了25%，美國的縮減了13%。

德國汽車專家費迪南杜登霍夫也認為，中國汽車工業很快就會超過外國競爭對手，預計在2024年或2025年發生。但他並不完全看壞外國品牌車企的機會，「新的汽車聖地看起來會有所不同，但歐洲人、美國人和日本人都將在其中競爭。」

報導指出，中國已經成為世界上最重要的電動汽車單一市場，因為官方一直進行工業補貼與鼓勵政策，專門推廣新能源汽車，補助總金額高達1200億美元。這樣的政策確實帶來明顯的效果，目前世界上沒有任何地方像中國這樣有這麼大的新能源車需求量。去年，混合動力汽車和電動汽車的銷量翻了一番，該行業現在佔到總銷量的1/4。其他國家的政策都沒有帶來這樣強勁的效果。