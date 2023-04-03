美國蒙大拿州週日（2）一列火車25節火車車廂脫軌翻覆，車廂載運的內容物傾瀉在鐵道附近的地面和一處水源地上，距離美國最近一次的火車翻覆事故還隔不到一個禮拜。
據《紐約郵報》（New York Post）3日於援引《國家廣播公司蒙大拿》（NBC Montana）的報導，當地第一線救援人員表示，目前事故沒有對公眾造成威脅，但尚未確認翻覆的車廂裡裝載了什麼物品。擁有該鐵路路段的蒙大拿鐵路公司 （Montana Rail Link）已經接獲了當前的情況，但是脫軌翻覆火車的所屬公司尚未被確認。
當地警局和警長尚未回覆媒體的評論請求。不過，這次脫軌事故，目前沒有任何人員傷亡 的消息。就在蒙大拿州的這起脫軌事故發生前，還不到一週的時間，一輛載運危險化學物質的70節火車車廂才在北達科他州脫軌。
在那起事故中，加拿大太平洋鐵路公司在，一列火車一共31節車廂脫軌翻覆，一些車廂裝載有危險物質，工作人員發現了液體瀝青的泄漏，不過，當時脫軌並沒有引起火災。當地報導稱，清理工作預計持續7到10天。截至目前為止，已經過去了6天。
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