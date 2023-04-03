長期使用蘇式武器的越南人民軍，現在要「換口味」到西方規格武器了? 越南軍方代表參覯韓國韓華集團，並且對K9自走砲表現高度興趣。

陸軍識別(ArmyRecognition)報導，越南國防部長潘文江在3月27~29日訪問韓國，其中一項秘密行程是參觀韓華集團的陸上武器部門。他與公司高層討論了武器出口合約和技術轉讓的可能。事實上，越南正在尋求軍隊現代化，並考慮引進西方規格的武器。

據說，潘文江在3月28日會見韓國總理韓惪洙時，也表現購買韓國武器的興趣，他還在韓惪洙的陪同下，一起參觀了駐紮在京畿道南楊州市附近的韓國陸軍第7機動軍第7砲兵旅，該旅裝備的就是K9A1自走砲。

韓華K9A1是155公釐/52 倍徑火砲，該門口得到德國萊因金屬授權，由現代威亞機械(hyundai-wia)製作，能夠發射多種標準北約彈藥，使用標準彈藥的最大射程為 40 公里，另有增程彈，最大射程為50公里。

在射速方面，K9A1每分鐘最多可以發射6發砲彈，持續連射以每分鐘3發為優。本身攜彈量為48發，另外14發彈藥，可先儲在K10彈藥補給車，具有充足的火力，以應對長時間的砲戰。

K9A1 基於履帶式底盤，最大車速為67 公里/小時，機動性高，能夠跟上裝甲編隊。它的最大里程為480公里，在必要時候，可深入敵後作戰。

K9A1有5名乘員，包括駕駛員、砲手、裝填手、車長和通信員。車身配備了先進裝甲保護，操砲員在射擊全部過程，都可在艙內完成，安全性很高，確保其乘員在戰鬥時的安全。

K9已成為韓國最暢銷的軍品武器，在過去20年，佔據全球自行火砲市場50%以上的市場份額，位居第一。第1筆國際訂單是2001年的土耳其，之後出口到印度、芬蘭、挪威、愛沙尼亞和澳洲。去年2月又與埃及、波蘭簽約。

越南人民軍的武器普遍老舊，自走砲僅有60年前的蘇聯2S1型122公釐榴砲與2S3型152公釐榴砲，威力與射程都跟不上時代。