白沙屯媽祖粉絲團深夜發布緊急通告，表示管理員帳號遭駭，提醒信徒留意。（圖／翻攝臉書白沙屯媽祖粉絲團）

白沙屯媽祖臉書社群管理員、台長駱調彬3日清晨發現帳號被駭，不僅頭像被刻意改為女性，帳號也被完全停權，也發現白沙屯媽祖社團的封面照片遭到竄改，因此深夜發出緊急通告，提醒信徒留意。

白沙屯媽祖粉絲團緊急通告指出，駱調彬管理臉書「白沙屯媽祖婆網站」、「白沙屯媽祖粉絲團」、「白沙屯媽祖網路電視台」、「白沙屯媽祖粉絲團社團」多個平台，駱調彬帳號被駭後，已更名為Elizabeths Olsen英文帳號、頭像改為女性圖片、帳號也完全被停權無法使用中。

通告表示，今天(3日)「白沙屯媽祖粉絲團社團」封面照片被竄改過，一整天試圖拿回權限，但是仍然處於無能為力的情況，為了避免造成更大的影響，代台長通知目前加入會員、留言尚未受到影響，為避免社團、還有其他臉書突然被消失，請大家多留意小心。

粉絲團最後號召，對於臉書被盜帳號問題有能力處理的人，能與台長聯絡，協助向臉書申訴順利拿回屬於我們的帳號權限。