去年2022世足賽期間有很多人把運彩當樂透買，短短一個月的時間運彩就熱賣了百億，尤其是足球「正確比數」玩法，世足過後，有位購券者持續他在世足的投注方式，把運彩當樂透買，中了450萬元獎金，今天就來跟大家分享他是怎麼買的。

他延續世足把運彩當樂透買 中獎450萬元獎金

台灣運彩總經理林博泰（左）上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉談運彩眉角。（林勝發攝）

足球「正確比數」是運彩賠率相對高的一種玩法，少則5、6倍，多則高達500倍，廣受大家的喜愛，總共有36個選項，包括客勝15個、主勝15個以及和局6個，如果就某一個選項特別有把握就可以直接「單買」，也可以搭配「串關」讓賠率連續相乘把獎金變大。

足球「正確比數」

串關

1/6有位台中霧峰投注站的購券者他花1,000元挑了2場足球賽事投注「過2關」，中了450萬元獎金，投注內容為1.「賠率150倍的女皇公園Vs. 海灣漫遊者正確比數5+:0」串2.「賠率30倍的希伯尼Vs. 馬瑟韋爾 正確比數3:2」，比賽結果全數命中，2場賠率連續相乘的結果高達4,500倍，讓他投注1,000元中獎450萬元獎金。

把運彩當樂透買-中獎450萬元獎金

足球串2關1000元中獎450萬元彩券

從他中獎450萬元獎金的投注內容來看，有2個特點，1.專挑高賠率的足球正確比數玩法；2.透過「串關」讓賠率相乘把可能中獎金額變大。運彩足球賽事幾乎天天都有開盤，喜歡投注高賠率正確比數及串關的朋友們現在就可以投注，希望您也可以中大獎。