47歲的大陸女作家余秀華出生在貧困家庭，因剛出生時缺氧導致終身腦癱，也讓她有腦癱作家的封號，然而她雖然行為及說話能力不如一般人，卻未減她的創作才華，至今已寫了超過2千首詩，最紅的便是宣揚女性性愛主權思想的《穿過大半個中國去睡你》，而她最愛的偶像就是歌手李健，還曾多次發微博告白，過去余秀華有過一段痛苦婚姻，她出名後便決定休夫，近年她上直播，鬆口砸了15萬人民幣，約65萬台幣的分手費，才讓前夫願意離婚。

據大陸媒體報導，余秀華出生於湖北省鍾祥市，高中畢業後就常在家中寫作，後來她接受父母的安排與沒有感情基礎、入贅的前夫尹世平結婚，余秀華後來回憶這段往事，直言：「當時自己還差3個月才滿20歲，為了結婚還虛報了年齡。好傻，不知道結婚還要做愛。」 兩人之後生下一子，某次為了討800元人民幣（約3539元台幣）的債務，尹世平硬叫余秀華拖著病體去擋車，余秀華反問如果真的被車撞到怎麼辦？尹世平沒有回應，從此夫妻兩人關係急凍，相見如「冰」。

余秀華自嘲蕩婦。（圖／翻攝自微博）

因對李健的喜愛，余秀華後來寫出《穿過大半個中國去睡你》走紅，引來正反兩面評價，有人批評她的作品是「蕩婦體」，她大方說：「我想我就是個蕩婦，你怎麼著吧」，另有人批評她走紅出名後就與前夫一刀兩斷離婚，余秀華更是戰神上身的回罵：「婚姻合不合適只有自己知道，你這破嘴被火燒毀了吧？你既然關心我前夫，有種嫁給他」。

余秀華和前夫尹世平早年離婚。（圖／翻攝自微博）

余秀華回罵網友。（圖／翻攝自微博）

近年余秀華上《鳳凰網娛樂》專訪，被問到過去的作品是否不是都寫給李健的？她坦言自己還是很欣賞李健，喜歡對方的幽默和歌唱才華，「當時寫東西給他是為了搞一點熱點」，沒有別的意圖，自己至今還沒見過李健本人，談到前一段婚姻，她表示自己很慶幸花了15萬解脫，如今換回自由身，專訪中她也透露目前有新歡，但不肯多說對方身分，怕說出來會變複雜，也不願再走入婚姻，直說覺得結婚會「害死人」。