台積電位於美國的晶圓廠，面臨人力短缺、成本飆漲等難題，外媒示警，因亞利桑那州鳳凰城北部天候比台灣更乾燥，台積電更將與在附近設廠的競爭對手英特爾掀起搶水大戰。

根據巴隆周刊（Barron's）報導，半導體是21世紀的重要資源，隨著晶片生產技術越先進，對水的需求也在成長，這場晶片競賽也擺脫不了水資源的爭奪戰。

報導指出，台積電在台灣面臨缺水問題，台灣在2021年遭逢半世紀以來最嚴重的乾旱，當時台積電為維持晶圓廠運作必須用卡車運水，今年的水情可能更糟糕。

報導稱，台灣常有季風帶來豐沛雨量，即便如此也會遇到缺水情形，而台積美國新廠坐落在鳳凰城北部，天候比台灣更加乾燥。根據鳳凰城官員預估，如果台積電在該處建六座晶圓廠，每年需要的水可能多達4933萬立方公尺，這水量足夠供應16萬戶家庭。

綜合上述情況，巴隆示警，台積電在鳳凰城面臨的缺水問題，肯定比在台灣的情況更加複雜。

《日經亞洲》（Nikkei Asia）先前報導，台灣供水面臨隱憂，因台灣水庫高度仰賴季節性降雨，氣候變遷使降雨不穩定性升高，部分城市已經準備要開始限水。報導示警，台灣身為晶片製造重鎮，因此對美國在內的盟友具有政治重要性，但如果台灣的晶片產量下降，其矽盾地位也可能削弱。