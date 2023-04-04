美國佛州發生離奇人倫悲劇，一名65歲阿嬤幫女兒顧7個月大孫女，竟在大熱天下將孫女留在車上，讓孫女活活熱死，她事後稱「忘了」，更令人遺憾的是，一年前阿嬤也幫女兒顧16個月大的孫子，她在期間睡著，讓孫子自行爬出屋子，最終溺斃池塘。這一家連續發生阿嬤帶孫意外，讓女兒心碎表示母親「必須去監獄」。

美國佛州阿嬤妮克絲（Tracey Nix）顧孫顧到孫子、孫女相繼發生意外死亡。

綜合美國國家廣播公司新聞網（NBC News）、美國佛州地方媒體「ABC Action News」報導，佛州沃楚拉市（Wauchula）65歲阿嬤妮克絲（Tracey Nix）因帶孫帶到1年內讓2名年幼孫子、孫女相繼意外死亡被捕。

事發在2022年11月1日，當天妮克絲受女兒凱拉．舒克（Kaila Schock）之託幫忙帶7月大孫女烏列爾（Uriel），好讓凱拉去美髮院。妮克絲先是開車載著孫女到餐廳和友人聚餐，用餐結束後她將孫女放在後座、開車返家，不過監視器畫面顯示，她下車後逕自走進屋內和狗玩耍及練琴。

Two children have died in one year - both while in their grandmother Tracey's care.#9News https://t.co/4SRWJ61yOm — 9News Australia (@9NewsAUS) March 28, 2023

下午4時30分，另一名大孫子返家後，妮克絲才突然「想到」孫女還在車內，她的丈夫趕緊將烏列爾抱出車外，對她進行CPR急救並呼叫救護車，不過烏列爾最終仍宣告不治。檢察官表示，當天沃楚拉市的氣溫最高達華氏90度（約攝氏32.2度），女嬰的身上並無外傷，推斷死因為他殺。

妮克絲接受偵訊時表示，當天用完午餐後她並沒有趕著進屋，「我就是忘了。」

妮克絲的女兒、兩名罹難嬰兒的母親凱拉．舒克近期與丈夫德魯（Drew）接受媒體採訪，他們邊哭邊表示這種事已經「發生兩次了」，原來不到一年前，凱拉與德魯的16月大次子以斯拉（Ezra）同樣在祖母的照顧下溺斃。

事發在2021年12月，當時妮克絲在客廳看顧以斯拉，以斯拉在躺椅上睡覺，妮克絲顧一顧也睡著了，醒來時發現孫子不見了，她在住家外四處查看才發現以斯拉臉部朝下浸在池塘裡，經過急救仍回天乏術。

當時凱拉已經懷上烏列爾，醫生告訴她必須做出選擇，她也知道了解太多兒子溺斃的細節會讓自己難以承受，進一步傷害未出世的女兒，當她被告知兒子的死因為意外時，她決定原諒母親，她說她愛母親，也希望母親繼續在她的生命中扮演某種角色，因此決定給母親第二次機會，「好，我留下這個母親、這個祖母、這個人。」

She was a teacher, principal and a grandmother, but for Tracey Nix, tragedy struck not once, but twice. Both of her grandchildren died while under her care. https://t.co/TH5sFJ3unl — FOX 13 Tampa Bay (@FOX13News) April 1, 2023

不過她和德魯仍不放心妮克絲，幾乎不讓女兒和母親獨處，烏列爾發生意外當天，凱拉確信和母親共進午餐的友人都可以信賴後才將女兒交給母親，沒想到最終仍被檢察官通知「妳的孩子死了」，讓夫妻倆不敢置信。

凱拉受訪時數度講到哭出來，她哭著說：「如果我夠客觀，她必須被關，作為她的女兒，這麼說簡直是要了我的命，但作為母親，我要這麼做，我必須為他們而戰。」

德魯則在訪問中泣訴：「妳怎麼會忘了一個小女孩？」

妮克絲被控嚴重過失殺人罪，她的委任律師佛萊徹（William Fletcher）說，如果被判有罪，妮克絲有可能被關12至30年。

值得注意的是，妮克絲過去是一名老師及學校校長。