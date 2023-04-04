總統蔡英文近期展開「民主夥伴共榮之旅」，先是過境美國紐約，接著訪問友邦瓜地馬拉、貝里斯，回程會過境洛杉磯。前立委沈富雄3日表示，「蔡英文這次見麥卡錫就是虛的，我如果選總統，這一方面要徹底檢討，總統可以不去的就不要去」，引發討論。

沈富雄3日在廣播節目《POP大國民》中表示，「現在抗中的氛圍強，人家要挺我們，我們當然要感謝，不過每一樣東西到底是好還是壞，應該要有一個評估的標準」，沈富雄直言，「蔡英文出去了，我們有沒有獲益？要先評估獲益，再評估代價」。

沈富雄認為，「蔡英文這次見麥卡錫就是虛的」，沈富雄還提及，「我們台灣真的是一個非常幸福快樂的不正常國家，不正常程度是兩個前後任元首，到處趴趴走」。最後沈富雄更說，「我如果選總統，這一方面要徹底檢討，總統可以不去的就不要去，邦交國家13國就降為剩下1國，把錢通通給它就夠了，不是這樣嗎？」。