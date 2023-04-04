日前從《美麗島電子報》對「希望誰擔任下一屆總統？」的3月最新民調顯示，若是藍綠對決，副總統賴清德為43.4%，新北市長侯友宜為41.3%，藍綠可說實力相當。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉2日就表示「賴清德已經到頂在這裡了，因為選民本身已經選邊了，選民有定見，如果不轉型，碰到國民黨強咖侯友宜，很不好打，都是55波」，引發討論。

吳子嘉2日在中天節目《新聞千里馬》中表示，「這一次搞不好其實對國民黨比較有利，整個全台灣在對決的時候，賴清德跟侯友宜是平手」，吳子嘉也說，「現在民調兩邊已經分開了，各55波，是一個態勢，因為人選都不是很差，但因為民進黨做得太爛了，缺電、缺水、缺蛋，那這個情勢對國民黨是有利的選情」。

吳子嘉最後更斷言，「從最後民調來看這兩人還是55波，因為選民本身已經選邊了，選民有定見，他已經選邊了」，吳子嘉也認為，「賴清德已經到頂在這裡了，如果不轉型，碰到國民黨強咖侯友宜，很不好打，都是55波」。