新北市長侯友宜被視為2024總統藍營最大熱門人選，隨著前總統馬英九赴陸引發話題，侯的兩岸論述也引發關注。媒體人韋安歸納，侯友宜曾喊團結台灣團結人民，捍衛中華民國，兩岸和平國家太平，台海穩定區域和平等，說明侯友宜的兩岸方針論述不僅準備好了，而且早就開始了。

「有格局！侯友宜不僅準備好了而且早就開始了？」韋安指出，侯友宜3月28日用台語回答記者提問「中華民國是我的國家，台灣是咱的厝」。然後，他補充說「重要的是讓台海穩定、區域和平，所以我們叫中華民國，台灣是我們的家」。這話聽起來好似有些弦外之音，便仔細研究和分析侯友宜的一系列言論，發現原來侯早就開始用他的方式，淺顯易懂地論述，自己對兩岸關係的政策方針，並且付諸實踐，凝聚人民的共識。

韋安指出，侯一再強調團結台灣、團結人民，才能應對解決國家面臨的難題。同時，多次呼籲不分族群，不分黨派，一起共同「捍衛中華民國」！今年1月4日，他又說：「兩岸交流也要秉持平等、尊嚴、友善的原則，彼此信任才能往前走」。228紀念日，侯提出「三平、三安」，「社會公平、兩岸和平、國家太平，人民安心、社會安定、國家安全」，除了「社會公平」，其它5項均與兩岸關係，有直接或間接的關聯性。

韋安強調，從以上這些，可以歸納出，侯友宜完整對兩岸關係的方針和論述。

一，「團結台灣」、「團結人民」為前提，一定要凝聚全民的共識。

二，「捍衛中華民國」為基礎，遵循中華民國憲法，不獨、難統，也不可能被「一國兩制」。且符合國民黨黨綱黨章對兩岸關係框架。

三，「平等、尊嚴、友善」為原則，進行有互信的兩岸交流。

四，「兩岸和平、國家太平，人民安心、社會安定、國家安全」為目標，讓台灣人民得以「避戰維和」。

五，「兩岸和平，才能國家太平」，對內宣揚，強化共識。

六，「台海穩定、區域和平」，對外呼籲，區域鄰國一起努力，國際社會共同關注。去年美議長訪台後，侯就開始一直在強調「共同維護區域和平」。這不就是最實用主義，具有「國際觀」的策略思維？

韋安直言，侯友宜提出的政策方向，能夠得到人民的信任和支持嗎？會穩健可行來實現台海長久穩定和平嗎？一切都在檢驗中。也可以和對手們所提的比較優劣，誰的才可以讓人民安心、放心。侯友宜從來都是，不去辯解和言辭爭鋒，而以後發制人或潛行，用行動和結果，來證明自己的功力和實力。以幾十年來好好做事的智慧和經驗累積，去解決別人無法解決的難題，而非製造爭議和新的問題。人民信任他，就在於他一次次，總是把事情能做好。