五月天2日在高雄世運舉行演唱會，沒想到唱到一半，早已各自單飛的Energy成員們突然登台，以嘉賓身分跟五月天演唱〈孫悟空〉、〈放手〉等歌曲，歷史性的一刻讓全場氣氛嗨爆，事後，成員張書偉3日在臉書寫下心得：「不知道是不是最後一次，但我們都相信會是最完美的一次」，言語真摯動人，對此，同為男團出身的韓宜邦寫下6字，令粉絲看得十分鼻酸。

張書偉近年多以戲劇作品為主，精湛演技擄獲許多粉絲，沒想到日前睽違20年跟Energy團員重新登上舞台，3日，他在臉書感性透露，回神後「演唱會像夢般」，並再次感激五月天，讓團員們再次回到5萬人舞台唱唱跳跳，並敘述激動的心情：「能帶給大家回憶起青春、想起時代的眼淚，那麼我們這次的合體也就值了。」

此外，張書偉也一一點名團員跟自己，「大家都努力享受地完成了這次的演出」，隨後跟粉絲們打聲招呼：「大家好～我們是Energy」，並附上5位團員的大合照，在Hashtag標註「#不知道是不是最後一次，但我們都相信會是最完美的一次。」

貼文曝光後，曾跟已故藝人黃鴻升(小鬼)組成男團，並一起發行過專輯《關東煮》的韓宜邦回應：「很羨慕能合體」，讓眾多粉絲勾起感傷回憶，留言寫下：「一直都在心中」、「心在一起就是合體」、「依然想念」、「想起鴻升了。」