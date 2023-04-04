賓士女車主抱怨在欣賞山區美景時，愛車卻慘遭「美猴王」摧殘，後照鏡的鏡片遭拆走。（翻攝自臉書爆怨公社）

受過原廠維修訓練的猴子？有位賓士女車主前往新竹飛鳳山遊玩，正當她在享受美景，喝著咖啡同時，愛車卻慘遭「美猴王」的摧殘，後照鏡整面鏡片遭拆走，連忙點偵測器也受損，美猴王事成之後，還大搖大擺的叼著戰利品離開，讓她無奈嘆「好歹也留給我全屍，不要把鏡子拿走啊！」。

一名賓士女車主在臉書社團「爆怨公社」發文，並上傳1段1分多鐘影片，她表示到新竹飛鳳山遊玩，沒有到卻遇到「猴子神偷」，將她賓士車的後照鏡片全拆走，僅留後照鏡殼，她也表示，當車上鎖後，後照鏡會自動收起，但卻被猴子整個扳開扯走，連忙點偵測也受損，讓她無奈嘆「好歹也留給我全屍，不要把鏡子拿走啊！」。

從影片中可見，獼猴疑似看到後照鏡裡的「猴子(自己)」，然後，開始著手破壞後照鏡，不到10秒的時間，就將鏡片拆下，還將上頭連結電子儀器排線咬斷，最後，大搖大擺「翹著尾巴」叼著鏡片離開。

影片一出，網友紛紛留言表示「美猴王愛漂亮」、「這是受過原廠維修訓練的猴子吧」、「飛鳳山的猴子很愛拔鏡子，常去的人都會把後照鏡綁起來」、「這拆鏡面的功夫堪稱師傅級了」、「猴子喜歡賓士很有眼光」、「如果阻止牠，會不會被咬」。

她後來也補充說明，表示自己當時還很悠哉的看風景、喝咖啡，卻不知道愛車正在遭遇猴子的摧殘，而影片也是拍攝民眾傳給咖啡店老闆後，她後來收到影片後，才終於知道「兇手」是誰，最後她也表示「分享出來，希望大家去山區小心自己的愛車」。