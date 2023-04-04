總統蔡英文出訪，過境美國行程受到矚目，但在紐約卻未能見到美方要員。前立委郭正亮3日在《新聞大白話》節目指出，前總統馬英九上次訪美，紐約市長有來。但蔡英文赴紐約僑宴，紐約市長、州長都沒來，只來了紐澤西州長，說有見到眾議院少數黨領袖傑福瑞斯，對方辦公室卻不肯證實，有卑微到這樣嗎？如果4月30日巴拉圭在野黨選舉獲勝，瓜地馬拉6月25日選舉換領導人，可能都要再掉，國際關係到底成功在哪裡？

郭正亮表示，馬英九從中華民國憲法談到一中各表，然後一中指的是中華民國這樣的論述，兩岸和解是有空間的，這個也不等於併吞。「所以民進黨當然很急！」民進黨的問題在於，如果你不喜歡這樣，那你和解的道路是什麼？你自己也沒有辦法把陸委會廢除，已經已讀不回，更不要講說正常往來。要搞主權對槓，從國際事實也證明你是節節敗退，蔡英文7年掉了9個邦交國。

郭正亮指出，而且剛剛《金融時報》還一個特稿，說4月30日巴拉圭要選舉，如果在野黨獲勝，巴拉圭可能還要再掉。瓜地馬拉6月25日要選舉，接待蔡英文這個總統已經不能再選了！如果瓜地馬拉換了領導人，搞不好也會再掉！

「所以民進黨並沒有告訴說，台灣的出路是什麼！」郭正亮強調，一心說我不要當中國人，我不要用中華民國，那請問你用什麼？你用哪一個證明是有出路的，告訴大家一下？既然要用台灣國，那為什麼不敢改國號？又怕被打，一下叫人家當勇敢的台灣人，又不敢改台灣國，那當什麼台灣人？就是所有的政策都互相矛盾，只好自我安慰。

郭正亮直言，蔡英文這次到美國、到紐約，想見的人有見到嗎？說有見到眾議院少數黨領袖哈基姆·傑福瑞斯，人家辦公室到現在還不肯證實，「有卑微到這樣嗎？卑微到什麼程度啊？」上次馬英九到紐約市，市長有來，為什麼這次連紐約市長都沒有出現？紐約州長也沒有出現，就來了一個隔壁的紐澤西州長，「那你告訴我嘛，你成功在哪裡？」